Greece reports big drop in migration numbers

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - ATHENS, 16 SET - Crollo del numero di migranti ospitati in Grecia in un anno, mentre quelli ospitati sulle isole sono calati addirittura di oltre l'80%, stando a quanto reso noto dal governo di Atene. Secondo i dati del ministero greco per i Migranti e l'Asilo, in agosto il numero di migranti ospitati nelle strutture di accoglienza sulle isole greche è passato da 27.576 dell'agosto 2020 a 5.264 e quello nella Grecia continentale da 82,119 a 42.181, con un calo pari al 49%. In un anno gli arrivi sulle isole dell'Egeo è calato di ben il 78%. Il decremento più forte è stato rilevato sull'isola di Chios, con un -89% in un annoi, seguita da Kos e Samos (-88%), Leros (-87%) e Lesbo (-75%). Il governo di Atene ha inoltre dichiarato che nei primi otto mesi del 2021 gli arrivi di migranti in Grecia sono calati del 53% rispetto allo stesso arco di tempo del 2020. Sulle isole da gennaio ad agosto il calo è stato del 78%. Fra gennaio e agosto 2021 un totale di 7.841 persone ha lasciato il territorio greco, per rimpatrio, spostamento a Paesi terzi o verso altre mete europee. (ANSAmed).