Tamponi con prezzi calmierati nelle farmacie: 8 euro ai minorenni, 15 per i maggiorenni

Si va verso un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi. E' l'orientamento che emerge dalla cabina di regia del governo sul Covid. Il costo sarà pari a zero per chi non possa fare il vaccino, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. L'obbligo, viene spiegato, porterà a un incremento del numero delle farmacie che praticano i prezzi calmierati. Ma non è stata accolta la richiesta dei sindacati di tamponi gratis per tutti.

Il nuovo decreto che introduce il green pass nel mondo del lavoro prevederebbe sanzioni da 600 a 1.500 euro. E’ quanto avrebbe spiegato il governo, secondo quanto si apprende, nel corso della riunione con Regioni, Comuni e Province. La sanzione riguarderebbe sia chi non mostra il certificato verde sia chi omette i controlli.

Si va verso l’obbligatorietà del Green Pass anche per chi opera nelle associazioni di volontoriato. Lo sottolineano fonti di governo in merito al decreto sul «super Green Pass» condiviso questa mattina in cabina di regia e sul tavolo del Consiglio dei ministri delle 16.