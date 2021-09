Vaccini: Questore vieta cortei a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Questa mattina sono stati notificati ai 16 promotori della protesta No Vax di Milano i provvedimenti disposti dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi, che prevedono il divieto di corteo per le prossime manifestazioni, che dovranno svolgersi solo in forma statica in piazza Sempione, all'Arco della Pace. La prima sarà quella del 18 settembre. Il provvedimento arriva al termine di una valutazione condivisa con la prefettura e dopo l'analisi dei comportamenti dei contestatori e della pianificazione emersa dai loro gruppi social. La polizia ha individuato 16 persone come "promotori di fatto" delle manifestazioni, durante le quali "hanno assunto un ruolo attivo posizionandosi alla testa del corteo e incitando gli altri partecipanti a seguirli nei percorsi di volta in volta improvvisati". Secondo quanto riferito dalla questura, le iniziative dei No Vax, organizzate ogni sabato dal 24 luglio si sono svolte sempre senza alcun preavviso alle autorità. (ANSA).