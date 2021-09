Zaki: la sagoma di Patrick alla laurea del suo master

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - La sagoma di Patrick Zaki campeggia sugli scranni del rettorato di Bologna dove oggi sono stati consegnati i diplomi di laurea del Master europeo in studi di genere Gemma che il ricercatore egiziano frequentava fino a pochi giorni prima del suo arresto in Egitto, il 7 febbraio 2020. Anche Zaki avrebbe dovuto laurearsi oggi coi suoi compagni. Lo studente egiziano è invece ancora in carcere in patria, col processo appena iniziato dopo 19 mesi di custodia cautelare in cella. (ANSA).