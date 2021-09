Afghanistan: in Olanda si dimette anche ministra Difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - L'olandese Ank Bijleveld ha rassegnato le sue dimissioni da ministra della Difesa dopo le accuse di aver gestito in modo caotico le evacuazioni durante la crisi a Kabul. Lo si legge sui siti di informazione dei Paesi Bassi. La decisione arriva all'indomani del passo indietro della ministra degli Esteri, Sigrid Kaag, per le stesse ragioni. "Ho informato il mio partito e il premier che chiederò al re di accettare le mie dimissioni", ha detto Bijleveld ai giornalisti dopo la censura formale del Parlamento, per il modo in cui il governo ha gestito la crisi. (ANSA).