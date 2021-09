© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 17 SET - «Dobbiamo agire e dobbiamo agire ora contro il cambiamento climatico": lo ha detto il presidente Usa Joe Biden aprendo i lavori del Mef, Major Economies Forum on Energy and Climate, al quale partecipano almeno sette leader mondiali, tra cui il premier britannico Boris Johnson. Biden ha citato il recente rapporto Onu sul clima, sottolineando che esso "rappresenta un codice rosso per l'umanita'". (ANSA).