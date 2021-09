Sono 4.552 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.117. Sono invece 66 le vittime in un giorno, una in più di ieri. I tamponi effettuati sono 284.579; il tasso di positività è all'1,6%, stabile rispetto a ieri. In calo le terapie intensive: sono 525 (-6) ed i ricoverati nei reparti ordinari: 3.989 (-29).

