(ANSA) - L'AVANA, 17 SET - I centri sanitari di Cuba hanno dato il via alla campagna di vaccinazione annunciata dal governo alcuni giorni fa per i bambini a partire dai due anni e che raggiungerà i giovani fino a 18. Il vaccino scelto per questa campagna è il 'Soberana 2', uno dei cinque che le compagnie farmaceutiche dell'isola hanno sviluppato finora. (ANSA).