Ft, sul green pass l'Italia sceglie la linea dura

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "L'Italia sceglie la linea dura sullo status vaccinale". Così il Financial Times titola oggi in prima pagina, dando risalto alla notizia della stretta di Roma sul green pass. "L'Italia renderà obbligatori 'i green pass' per il Covid-19 per la maggior parte dei lavoratori del settore pubblico e privato", introducendo così "una delle misure più rigide imposte in Europa per ridurre gli spostamenti sulla base dello status vaccinale", scrive il quotidiano finanziario britannico. Quello appena deciso, prosegue l'articolo, rappresenta "l'ultimo deciso passo di salute pubblica preso contro la pandemia dal governo Draghi". Nel servizio, il Ft sottolinea anche i dissensi interni al governo manifestati dal leader della Lega Matteo Salvini. "La resistenza di Salvini - scrive il giornale londinese - è stata ignorata dai ministri, compresi quelli del suo stesso partito, che hanno sostenuto la politica" del governo. (ANSA).