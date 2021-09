Green pass, precisata la nota del Cdm: stop dello stipendio sin dal primo giorno

«La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza». Lo precisa un aggiornamento pubblicato da pochi minuti del comunicato stampa del Cdm sull'obbligo di Green pass.

Lo stop allo stipendio scatta, spiega la nota, fin dal primo giorno per i lavoratori del pubblico e del privato che non abbiano il certificato verde. Nel pubblico chi non ha Green pass è ritenuto «assente ingiustificato» e dopo il quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso. Nel privato invece il lavoratore è assente senza diritto alla retribuzione fino a presentazione del pass. Nessuna conseguenza disciplinare e niente licenziamenti, in ambo i casi.