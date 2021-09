Incidenti stradali: poliziotto muore rientrando dal servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - UDINE, 17 SET - Un agente della Polizia di Stato, di 52 anni, residente a Cividale, in servizio alla Questura di Udine, è morto nella tarda serata di ieri per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Moimacco. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, l'uomo stava guidando l'auto tornando dal proprio turno di servizio, quando si è scontrato frontalmente con un veicolo alla cui guida si trovava un giovane del posto. Nell'urto l'agente di Polizia è deceduto all'istante, mentre l'altra persona coinvolta ha riportato varie ferite, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi anche il personale sanitario e i Vigili del fuoco. (ANSA).