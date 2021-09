Qu Dongyu (Fao), chiesto aiuto oltre 1 mld per Afghanistan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - "Sappiamo che in alcuni paesi l'80% delle popolazioni vive di agricoltura, e dunque ovviamente abbiamo bisogno di dare questi aiuti a coloro che ne hanno bisogno". Lo ha affermato Qu Dongyu, direttore generale della Fao, spiegando che "è stato richiesto un aiuto urgente e umanitario per l'Afghanistan per più di un miliardo" di dollari, nel corso di una dichiarazione alla stampa a margine dei lavori del G20 Agricoltura in corso a Firenze. (ANSA).