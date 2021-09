Russia: seggi aperti in tutto il Paese, si vota fino al 19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 17 SET - I seggi elettorali hanno aperto nella regione più occidentale della Russia, Kaliningrad, alle 08:00 ora locale. Le votazioni per la Duma sono così iniziate in tutto il Paese. Il processo di voto durerà tre giorni (17, 18 e 19 settembre). Oltre alle elezioni dei 450 membri della Duma, il parlamento russo, gli elettori andranno alle urne per votare per i capi di nove regioni russe (in altre tre regioni le legislature locali eleggeranno i massimi funzionari esecutivi) e nelle elezioni per 39 parlamenti regionali. Lo riporta la Tass. (ANSA).