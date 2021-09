© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 17 SET - Il comitato di esperti della Food and Drug Administration ha votato a favore di una terza dose di vaccino Pfizer per le persone dai 65 anni in su. In precedenza gli esperti avevano espresso parere contrario alla terza dose per tutte le persone dai 16 anni in su. (ANSA).