Giovane di 19 anni ferito a Napoli con quindici coltellate

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET - E' stato ferito da un uomo non ancora identificato e per cause da stabilire. L'unica certezza è che un 19enne incensurato residente al borgo Sant'Antonio Abate a Napoli ha riportato 15 ferite da arma da taglio e che ora si trova all'ospedale "Vecchio Pellegrini" in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto la scorsa notte in piazza Santa Maria della fede, a Napoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri allertati da una telefonata al 112. I militari hanno già acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona. (ANSA).