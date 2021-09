Incendi, Parco Maiella brucia da 6 giorni, in fumo 100 ettari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PESCARA, 18 SET - Ha raggiunto un'estensione di cento ettari l'incendio che ormai da sei giorni sta interessando il Parco nazionale della Maiella, nel versante pescarese, tra i comuni di Lettomanoppello e Serramonacesca, al di sotto di Passolanciano. In fumo area naturale, pascoli arborati e pineta. Il rogo, divampato domenica scorsa, nonostante l'impegno senza sosta dei soccorritori, è tuttora in corso. Durante la mattinata nella zona hanno operato tre Canadair e due elicotteri, oltre a personale via terra. In azione Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Protezione Civile, Esercito e tecnici del Parco. Domato, invece, l'incendio di sterpaglie che ha interessato un'area di circa 50 ettari nelle vicine campagne di Castiglione a Casauria (Pescara). (ANSA).