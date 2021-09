Rubati 92 quintali di sughero in area protetta,otto indagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CALTAGIRONE, 18 SET - I Carabinieri di Granieri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Caltagirone nei confronti di 8 persone, tra i 24 ed i 57 anni, per ricettazione in concorso di 92 quintali di sughero rubati in un'area protetta. Le indagini erano state avviate nell'ottobre del 2020 dopo la scoperta della decorticazione del sughereto della riserva naturale di Santo Pietro, in territorio di Caltagirone, nel Catanese. Militari dell'Arma, in due depositi nella zona artigianale della città e di proprietà della stessa ditta, hanno riscontrato la presenza di una grande quantità accatastata di sughero. Una perquisizione, disposta dalla Procura, ha permesso agli investigatori di scoprire che il 57enne amministratore della società era in possesso di 92 quintali di sughero che, sottoposto ad analisi qualitative di laboratorio, sono risultati provenienti dal bosco di Santo Pietro. Successivi accertamenti hanno permesso l'identificazione di altre sei persone che avrebbero curato la fornitura e il trasporto del sughero rubato all'imprenditore e di un acquirente originario di Castelvetrano (Trapani). (ANSA).