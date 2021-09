Da Cracco a Borghese, in autunno la cucina si riprende la tv

L’ultimo, in ordine di apparizione, è "Dinner Club", che prenderà il via il 24 settembre su Amazon Prime Video. Parliamo dei programmi di cucina che, a dispetto del numero crescente e del rischio sovraffollamento, sembrano non conoscere crisi. Solo qualche anno sarebbe stato impensabile avere un canale interamente dedicato a ricette, pentole e fornelli come Food Network che, invece, oggi è una realtà di successo. Ma torniamo a "Dinner Club". Si tratta di un format targato Banijay Italia in cui sei personaggi famosi (uno per ciascuna puntata) visiteranno alcuni luoghi del nostro Paese (dalla Puglia alla Sardegna, dalla maremma alla Basilicata, dal Cilento alla Sicilia) all’insegna delle tradizioni culinarie, accompagnati da Carlo Cracco, con il quale si cimenteranno anche nella realizzazione di un piatto. I vip in questione sono Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Diego Abatantuono, Valerio Mastandrea, Sabrina Ferilli e Pierfrancesco Favino. All’inizio e alla fine di ogni puntata li vedremo riuniti tutti insieme a tavola per mangiare e fare quattro chiacchiere.

Su Sky Uno sono da poco iniziate le lezioni di "Antonino Chef Academy", con Antonino Cannavacciuolo che insegna i segreti del mestiere a dieci ragazzi tra i 18 e i 23 anni, in gara per conquistare un posto nella cucina del ristorante stellato dello Chef "Villa Crespi". Due gli appuntamenti culinari tornati su Real Time: il 30 agosto ha aperto i battenti la 15° stagione di "Cortesie per gli ospiti" con i giudici Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas pronti a giudicare piatti, mise en place e galateo dei pasti preparati dalle coppie di concorrenti. Il 3 settembre, invece, è tornata Benedetta Parodi con la 9° edizione del suo "Bake Off Italia". Al suo fianco, per giudicare le prove degli aspiranti pasticceri ci sono Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

"Dinner Club", come dicevamo, è solo l’ultimo dei programmi dedicati al cibo e alle tradizioni gastronomiche che stiamo per vedere. Qualche giorno prima, lunedì 20 settembre, sarà la volta della 7° stagione di "Kitchen Sound" (all’ora di pranzo su Sky Uno e Now), la videoenciclopedia gastronomica di Alessandro Borghese che proporrà sette nuove tappe (ciascuna di dieci puntate) per altrettanti filoni tematici: Kids, Amici Miei, Grandi Classici, On The Road, Bakery e il Lusso della Semplicità. Nelle puntate dedicate a quest’ultimo Borghese mostrerà per la prima volta dieci piatti presenti nel menù del suo ristorante milanese. Sempre Chef Borghese dallo scorso 1° settembre sta proponendo su Tv8 (alle 19.30) "Alessandro Borghese Piatto Ricco", affiancato dallo chef campano Gennaro Esposito. Ogni puntata di questo nuovo format vede sfidarsi tre cuochi amatoriali, provenienti da tutta Italia.

Abbiamo citato Food Network e, naturalmente, anche qui è partita la nuova stagione. Il 4 settembre è toccato a Benedetta Rossi riaprire le porte della cucina della sua cascina marchigiana e proporre le sue ricette casalinghe in "Fatto in casa per voi" (il sabato alle 14.45). Qualche giorno dopo, il 12 settembre, ha preso il via "Il volo dell’Aquila", programma in cui (la domenica alle 15.00) Francesco, il vincitore dell’ultima edizione di "MasterChef Italia" conosciuto come Aquila, svela i segreti delle proprie ricette. Ancora su Food Network sono ripresi gli appuntamenti con le ricette siciliane di "Giusina in cucina" e il 29 settembre tornerà anche la food blogger Chiara Maci e i suoi viaggi nel nostro Paese alla ricerca di prodotti tipici de "L'Italia a morsi". Ultima, ma assolutamente non ultima visto che è stata la prima a portare la cucina in tv, lunedì 13 settembre è tornata su Raiuno Antonella Clerici con il suo "E' sempre mezzogiorno" che dallo scorso anno ha sostituito (con successo) "La prova del cuoco".



