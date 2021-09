Giovani lanciano bottiglie a vigili che fermano pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Tre agenti della Polizia locale sono rimasti contusi durante l'identificazione di un pusher avvenuta questo pomeriggio in via Prè, nel centro storico di Genova. Lo spacciatore, colto in flagrante, è stato fermato dagli agenti del reparto Sicurezza Urbana ma diversi giovani che hanno assistito alla scena hanno lanciato contro gli agenti diverse bottiglie di vetro. Gli agenti, per sottrarsi ai lanci e portare a termine l'arresto, hanno dovuto utilizzare lo spray urticante. I tre agenti sono stati trasferiti al pronto soccorso per gli accertamenti. (ANSA).