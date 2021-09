Google blocca accessi a liste voto intelligente di Navalny

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 19 SET - Google ha bloccato i link di accesso ai documenti Google Doc utilizzati dal movimento di Alexei Navalny per diffondere la lista di candidati sostenuti dalla strategia del voto intelligente (o smart vote). Lo denuncia lo staff dell'oppositore. Google ha anche bloccato dei video su YouTube - di proprietà del colosso Usa - sempre su richiesta dell'autorità per le telecomunicazioni russa Roskomnadzor. La mossa segue la decisione di venerdì di rimuovere l'app Navalny dal negozio virtuale Google Play (così come da App Store di Apple). La portavoce di Navalny aveva bollato la scelta di cedere alle pressioni russe come "censura". (ANSA).