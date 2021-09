Incidente in gp con auto d'epoca, donna gravissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MONTICHIARI, 19 SET - Grave incidente a margine della rievocazione storica della prima edizione del Circuito di Montichiari, nel Bresciano, del 1921, il gran premio d'auto che poi venne trasferito a Monza. Al termine delle prove da classifica, una donna di 40 anni, passeggero di una macchina che stava effettuando il percorso non in gara, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata sbalzata fuori dal veicolo. La donna ha subito un grave trauma cranico ed è stata trasportata in ospedale in elisoccorso. (ANSA).