Lutto nel mondo del ciclismo. E' morto a 37 anni Chris Anker Sorensen, l’ex corridore danese è stato travolto da un’auto mentre stava effettuando un giro in bici nelle Fiandre, dove si trovava come commentatore dell’emittente Tv2 per i Campionati mondiali al via oggi. Sorensen, che aveva detto addio alle due ruote nel 2018, ha vinto una tappa del Giro d’Italia nel 2010.

Tra i suoi migliori risultati il 12° posto alla Vuelta nel 2011 e il 14 al Tour del 2012.