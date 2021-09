Rissa tra ragazzi in centro a Milano, grave un 18enne

Una rissa per futili motivi, ieri pomeriggio a Milano, è degenerata a tal punto che un 18enne ha colpito con un coltello a serramanico un coetaneo, ferendolo alla scapola destra. Il giovane è stato portato in codice rosso al Policlinico, dove è ricoverato in osservazione, mentre l'aggressore è stato fermato per tentato omicidio dalla squadra mobile.

La rissa era iniziata intorno alle 19.30 in piazza Mercanti, a poca distanza dal Duomo di Milano. Entrambi i giovani sono italiani di origine egiziana. A interrompere la rissa, una pattuglia della polizia che stava effettuando controlli anti assembramento.