(ANSA) - MODENA, 19 SET - Una tromba d'aria ha colpito questo pomeriggio la frazione di Fossoli di Carpi, in provincia di Modena. Una primissima stima parla di danni ingenti all'aeroporto di Carpi (utilizzato principalmente per il volo da diporto), ma anche diverse case scoperchiate, così come alcuni capannoni. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco, non si hanno al momento notizie di persone ferite. (ANSA).