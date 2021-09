Ungheria: primarie opposizioni sospese per un guasto tecnico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BUDAPEST, 19 SET - Le primarie delle opposizioni ungheresi per scegliere un solo candidato per sfidare il premier Viktor Orban nelle politiche del 2022, avviate ieri, sono state sospese a causa di un guasto tecnico. Il sistema informatico è crollato per un sovraccarico. Gli organizzatori stanno cercando di determinarne le cause, ma l'ipotesi è che dietro l'attacco ci siano organi governativi in mano al premier Orban. "I circoli del potere attuale hanno paura del cambiamento avviato, ma la loro manovra non riuscirà. Non importa da dove viene l'attacco, non sarà capace di fermare il processo storico del cambiamento", ha detto la commissione organizzatrice. Il voto riprenderà domani mattina e sarà forse prolungato di due giorni, oltre il 26 settembre, fine prevista del primo turno. La propaganda governativa ironizza sull'"incapacità" presunta degli oppositori. (ANSA).