(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - Gli Stati Uniti riaprono: a partire dagli inizi di novembre i viaggiatori internazionali completamente vaccinati potranno entrare nel Paese. Lo afferma la Casa Bianca confermando le indiscrezioni circolate. Il Center for Disease and Prevention determinerà cosa si intende per pienamente vaccinati. (ANSA).