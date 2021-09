© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 20 SET - Il Cremlino valuta positivamente le elezioni in termini di "competitività, trasparenza ed onestà". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass. "Per il presidente, naturalmente, la cosa più importante era e rimane la competitività, la trasparenza e la correttezza delle elezioni. In questo senso, naturalmente, valutiamo il processo elettorale come molto positivo", ha detto. (ANSA).