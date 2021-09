Nelle valigie un quintale di sabbia della Sardegna, multati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 20 SET - Quasi un quintale di sabbia e piccoli ciottoli nascosti tra i bagagli di turisti in partenza dalla Sardegna sono stati sequestrati lo scorso fine settimana dagli addetti alla security dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. La notizia è stata diffusa, con un post su Facebook, dall'associazione Sardegna Rubata e depredata. Il bottino è stato preso in consegna e verrà ora reimmesso nei litorali da dove era stato illegalmente prelevato, mentre per i turisti è scattata la salata multa prevista dalle norme. Non si fermano quindi, neppure a settembre, le ruberie nelle spiagge dell'Isola, stavolta sono state prese di mira Chia, Costa Rei, Villasimius, Piscinas e Porto Pino nel sud Sardegna, Is Aruta nell'Oristanese e Cala Mariolu e Cala Luna nel Nuorese, solo per citarne alcune. La sabbia era stata inserita in decine di bottiglie di sabbia che poi erano state occultate tra i bagagli bloccati in aeroporto. (ANSA).