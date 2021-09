© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 20 SET - L'autore della strage a Perm non è morto, come invece è stato affermato in precedenza da fonti ufficiali. Al momento si trova infatti in ospedale ed è vivo. Lo ha detto il Comitato Investigativo russo, citato da RIA Novosti. (ANSA).