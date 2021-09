Canada, per Trudeau un terzo mandato da premier

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MONTREAL, 21 SET - Il prossimo governo del Canada sarà formato dal partito liberale di Justin Trudeau, che ottiene così un terzo mandato da primo ministro dopo una campagna elettorale molto difficile. Lo hanno annunciato i media canadesi. I risultati del voto, ancora preliminari, non consentono però di stabilire se il premier sarà a capo di un governo di maggioranza o di minoranza. Secondo le ultime proiezioni, i risultati preliminari confermano che il partito liberale otterrebbe circa 155 seggi: al di sotto della soglia di 170 che consente di ottenere la maggioranza. Ma era proprio per uscire da questa situazione che Trudeau aveva indetto a metà agosto le elezioni anticipate, per cercare di riconquistare la maggioranza che aveva perso due anni prima. "Ci state rimandando al lavoro con un chiaro mandato per superare questa pandemia e arrivare a giorni più luminosi", sono state le prime parole del neo rieletto primo ministro canadese. "Questo è esattamente ciò che siamo pronti a fare", ha aggiunto. (ANSA).