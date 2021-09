Comunali: Camerano, 'no donne sindaco' su spazi manifesti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAMERANO, 21 SET - "No donne sindaco". La scritta vergata con la bomboletta spray è comparsa nei giorni scorsi a Camerano (Ancona) su spazi per cartelloni elettorali per le prossime elezioni comunali per la 'successione' alla sindaca Annalisa Del Bello. 'Bersaglio' probabilmente la candidata a sindaca Marinella Ippoliti con la lista NuovaMente Camerano della quale, riferiscono alcuni esponenti, sono stati strappati anche alcuni manifesti. La circostanza è stata riferita, nell'ambito di una conferenza stampa di presentazione di alcuni progetti, dalla presidente della Commissione Pari Opportunità regionale Marche Maria Lina Vitturini, che ha stigmatizzato il fatto e ogni altro episodio di violenza anche verbale. La Commissione sta promuovendo diverse iniziative sia nelle scuole sia a livello di comunicazione generale e spot, e convegni, per sensibilizzare, in particolare i giovani, contro la violenza di genere, contro le discriminazioni e per il rispetto di tutti. (ANSA).