Libia:Supremo consiglio respinge sfiducia Dbeibah, 'nulla'

(ANSA) - IL CAIRO, 21 SET - Dettando una linea che lascia prevede uno stallo istituzionale senza dimissioni del premier, il portavoce dell'Alto consiglio di Stato libico (Hsc) Mohammed Nasser su Twitter ha respinto come "nulla" la sfiducia votata dal Parlamento di Tobruk per ottenere le dimissioni del Governo di Abdel Hamid Dbeibah. "Il Consiglio supremo dello Stato ha respinto i provvedimenti di revoca della fiducia al Governo di unità nazionale, e li considera 'nulli' perché violano la Dichiarazione costituzionale e l'accordo politico", ha scritto il portavoce. L'Hsc "considera zero tutto ciò che risulta da queste misure", ha aggiunto Nasser. (ANSA).