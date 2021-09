Nasce da mamma positiva e non vaccinata, grave neonato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PADOVA, 22 SET - Versa in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova, un neonato infettato dalla madre, non vaccinata e positiva al Covid,. Il bimbo non presentava il virus alla nascita, il tampone aveva dato esito negativo. Così era stato possibile autorizzare le dimissioni, per far rientrare mamma e figlio a casa. Ma dopo qualche giorno, allattato dalla donna, il bimbo ha iniziato a manifestare i sintomi del contagio. La donna si è ripresentata in ospedale, e la diagnosi non ha lasciato dubbi: il neonato aveva contratto il virus Sars-Cov2, probabilmente, con il contatto con la madre e l'allattamento, che tuttavia non è un comportamento sconsigliato dai medici per le neo mamme positive. Ora il piccolo è in condizioni molto serie, nella terapia intensiva della pediatria di Padova. I sanitari non si sbilanciano sul decorso. A rendere nota la vicenda è stato oggi, nella conferenza stampa sui dati Covid, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. (ANSA).