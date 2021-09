Precipita dalla cupola di una chiesa, grave operaio 59enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Un operaio edile è precipitato da un'altezza di cinque metri mentre stava lavorando all'interno di una chiesa riportando gravi ferite. Il fatto è successo a Quatrelle, frazione del Comune di Sermide Felonica, in provincia di Mantova. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza, in codice rosso, all'ospedale di Bologna. Il ferito è un tunisino di 59 anni, operaio per un ditta di Prato che aveva preso l'appalto per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale di Quatrelle, danneggiata dal terremoto del 2012. L'uomo stava lavorando sulla cupola, il cui solaio ha ceduto improvvisamente. (ANSA).