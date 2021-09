Raid 'No vax', imbrattati i muri di 5 cimiteri a Cuneo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CUNEO, 21 SET - Scritte "No vax" in vernice rossa su 4 cimiteri di Cuneo a Busca (paese a 15 km di distanza) sono comparse la scorsa. Imbrattati i muri esterni e gli ingressi con i simboli della 'w' in un cerchio e le frasi 'I vaccini uccidono', 'vaccinatevi, qui c'è posto' Il raid vandalico è stato condannato dalle due amministrazioni comunali: "C'è tanta stupidità in giro, non si tratta di una ragazzata ma è un gesto deliberato". La polizia sta indagando: tutti i cimiteri hanno telecamere esterne di videosorveglianza. Già nelle scorse settimane, sempre con vernice rossa, era stato imbrattato con scritte No vax il centro vaccinale di Cuneo, accanto alla stazione ferroviaria. (ANSA).