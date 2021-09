Wally, il tricheco girovago, avvistato in Islanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Wally, un tricheco di 800 chili che da oltre un mese sta girovagando tra Irlanda, Francia, Spagna e Regno Unito, è stato avvistato in Islanda. Lo riferisce la Bbc. Seal Rescue Ireland, i ricercatori che lo hanno individuato, avevano perso le speranze di rivederlo vivo dopo quasi 20 giorni che era sparito. Invece Wally è apparso in ottima salute nonostante i quasi 5.000 km percorsi per arrivare dalla sua casa nell'Artico fino in Europa. Il tricheco, che ha quattro anni, è diventato famoso quando è stato avvistato per la prima volta a marzo in Irlanda e poi ancora in Spagna, Galles, Cornovaglia e le isole Scilly. "Siamo al settimo cielo che non solo sia ancora vivo e vegeto, ma anche sulla via di casa nell'Artico", hanno detto i ricercatori. (ANSA).