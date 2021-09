Afghanistan: inviati Cina, Russia e Pakistan a Kabul

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 22 SET - Gli inviati speciali di Cina, Russia e Pakistan sull'Afghanistan hanno visitato Kabul ieri e oggi "incontrando funzionari governativi ad interim afghani". Lo ha riferito nel briefing quotidiano il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Zhao Lijian, aggiungendo che "hanno avuto discussioni approfondite e costruttive sugli sviluppi in Afghanistan, in particolare su inclusività, diritti umani, questioni economiche e umanitarie, relazioni amichevoli tra l'Afghanistan e i Paesi stranieri, in particolare i Paesi vicini". Gli inviati speciali di Russia, Cina e Pakistan concordano di mantenere contatti costruttivi con i Talebani dopo l'incontro di Kabul. Lo fa sapere il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass. (ANSA).