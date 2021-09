Blitz "Alto Impatto" della GdF a Torre Annunziata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - Tra persone e mezzi sono stati eseguiti 860 controlli, elevate 31 sanzioni per armi, droga e violazioni al codice della strada: sono i numeri operazioni ad "Alto Impatto" eseguita dalla Guardia di Finanza a Torre Annunziata, precisamente nel quartiere Penniniello, nella zona centrale, in piazza Sant'Alfonso, piazza Imbriani, l'area portuale, via Terragneta (zona ex Deriver), la zona sud e il rione Poverelli. Sequestrate diverse decine di grammi tra cocaina, hashish e marijuana; nel corso delle attività di perlustrazione, è stata anche sequestrata un'arma giocattolo alla quale era stata tolto il tappo rosso di sicurezza, occultata sotto la ruota di scorta in una carcassa di autovettura abbandonata. I controlli rientrano nell'attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio messi in campo dalle Fiamme Gialle e delle altre forze di polizia finalizzati a contrastare l'illegalità nell'area di Torre Annunziata che resta al centro dell'attenzione dell'Autorità di Governo e delle forze dell'ordine. (ANSA).