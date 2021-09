Dipinto di Frida Kahlo all'asta valutato a 30 milioni di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Uno struggente autoritratto di Frida Kahlo che ritrae il marito, Diego Rivera, al centro della fronte dell'artista, è destinato a battere un record e diventare l'opera latinoamericana più preziosa nella storia delle vendite pubbliche. Lo riporta il Guardian. Si tratta di un dipinto del 1949 intitolato Diego y yo ('Diego ed io') e la casa d'aste Sotheby's, che lo presenterà a Londra il 22 e il 25 ottobre, lo ha stimato a 30 milioni di dollari. Se sarà venduto a quella cifra batterà il record detenuto proprio dal marito traditore della pittrice. A parte il prezzo da capogiro, l'opera ha un valore inestimabile perche' fa luce sull'artista messicano e il suo tumultuoso rapporto con Rivera. Kahlo lo vide per la prima volta nel 1922, quando era già un artista di murales famoso in tutto il mondo e aveva 36 anni. Lei ne aveva solo 15 anni ma rimase subito affascinata da lui. Si rincontrarono nel 1928 e l'anno dopo erano sposati. Kahlo una volta scrisse in un taccuino: "Ho subito due grandi incidenti nella mia vita, uno in cui un tram mi ha investito... l'altro è stato Diego", riferendosi a quando un autobus la investì a 18 anni lasciandola con ferite terribile. Il dipinto 'Diego y yo' è stato creato durante un punto particolarmente buio durante il loro secondo matrimonio quando Rivera stava tradendo Kahlo con l'amica di entrambi e star del cinema María Félix. (ANSA).