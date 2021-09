© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 22 SET - In Germania ai non vaccinati - a partire al più tardi dal primo novembre - non spetterà più alcun compenso per il periodo in cui dovessero mettersi in quarantena. È quello che ha stabilito il ministro della Salute, Jens Spahn, in accordo con i colleghi dei Laender, secondo quanto anticipa la Dpa. (ANSA).