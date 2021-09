Migranti: Molteni, tornare a riammissioni informali Slovenia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 22 SET - "Bisogna non solo rafforzare il presidio attraverso i militari e potenziare i pattugliamenti misti con la Slovenia, ma questo rischia di essere vanificato se non torniamo a fare le riammissioni informali". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, a margine di un incontro. "I flussi migratori via terra sulla rotta balcanica si sono riaperti, i numeri sono in aumento in modo importante, il 20-25% in più rispetto al 2020", ha spiegato. "La necessità è che ci sia una scelta politica seria di tornare alle riammissioni informali per dare un segnale di attenzione da parte del Paese alla rotta migratoria". (ANSA).