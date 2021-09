Pedopornografia online: tra arrestati anche un 29enne sardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SASSARI, 22 SET - C'è anche un 29enne originario del Cagliaritano e residente a Ossi, nell'hinterland di Sassari, tra i 13 arrestati in seguito all'imponente operazione coordinata dalla Procura di Palermo e mirata al contrasto dello sfruttamento sessuale online dei minori. Il disoccupato sardo è stato arrestato lo scorso 9 settembre in flagranza di reato. Arrivati nella sua abitazione per una perquisizione, gli agenti della polizia postale di stanza a Sassari l'hanno trovato intento a scaricare materiale pedopornografico da aggiungere al suo archivio, costituito da una quantità di video compresa tra i 10 e i 20mila, molti dei quali aventi per protagonisti minori di età inferiore ai 10 anni. Il 29enne si trova da allora nel carcere di Bancali, a Sassari. (ANSA).