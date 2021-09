Svizzera, domenica il referendum sul matrimonio gay

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GINEVRA, 22 SET - Domenica prossima, gli Svizzeri decideranno se concedere alle coppie omosessuali il diritto di sposarsi e di creare una famiglia. Stando agli ultimi sondaggi, circa il 63 % degli elettori voterà Sì al "Matrimonio civile per tutti". Il testo in votazione, una modifica del codice civile, introduce anche l'accesso alla procreazione medicalmente assistita tramite la donazione di seme per le coppie composte da donne, punto più controverso e al centro della campagna degli oppositori. (ANSA).