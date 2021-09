Bertolaso: "Stop a quarantena e dad se in classe c'è un solo caso"

«La quarantena con dad a tappeto per un solo positivo in classe è una misura che va rivista e corretta. I ragazzi devono andare a scuola. Si facciano tamponi anziché metterli tutti in quarantena, sempre in regioni dove la situazione è migliore: purtroppo oggi l’Italia da questo punto di vista non è tutta uguale». A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale lombarda.

In merito all’utilizzo della mascherina, Bertolaso afferma che «si potrebbe togliere in alcuni luoghi al chiuso, come i cinema e i teatri, in presenza di due requisiti: una copertura vaccinale a due dosi superiore all’80% degli over 12 e la garanzia di controllo del green pass (che oggi non c'è sempre, diciamolo)». E sulla capienza di cinema e teatri dice: «Penso che, con le stesse premesse, si possa aumentare almeno all’80%».