Comunali: Isernia, Meloni in campo contro liste centrodestra

(ANSA) - ISERNIA, 23 SET - A Isernia, uno dei capoluoghi di provincia dove la prossima settimana si vota per le Amministrative, Giorgia Meloni scende in campo e si schiera contro il candidato ufficiale del centrodestra Gabriele Melogli, sostenuto da sette liste tra le quali Forza Italia, Lega e Udc. Nella città molisana Fratelli d'Italia ha presentato la sua lista a sostegno di Cosmo Tedeschi, candidato sostenuto, oltre che da FdI, da tre liste civiche. Nelle ultime ore è scesa in campo direttamente Meloni che ha diffuso un video a sostegno di Tedeschi. "Chiediamo agli elettori di votare per Fratelli d'Italia e del candidato sindaco Cosmo Tedeschi - afferma - E' la persona secondo noi giusta per fare una politica di buonsenso, per difendere la famiglia, i prodotti italiani, le imprese che creano lavoro piegate dalla pandemia, per difendere la sicurezza dei cittadini, combattere l'immigrazione. Per fare insomma tutte cose giuste che è impossibile fare con le amministrazioni di sinistra". (ANSA).