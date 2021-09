© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - Gli esperti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) degli Stati Uniti approvano la terza dose del vaccino anti-covid Pfizer per le persone a rischio fra i 50 e i 64 anni, e per coloro con condizioni preesistenti che hanno fra i 18 e i 49 anni. (ANSA).