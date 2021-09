Graffiti su scogli Costa Smeralda, denuncia Comune Arzachena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ARZACHENA, 23 SET - "La scogliera della spiaggia di Tremonti, a Baja Sardinia, è stata deturpata dai vandali". Lo denuncia il Comune di Arzachena fornendo anche le prove del fatto, immortalata in alcune foto. "L'amministrazione e l'intera comunità condannano gravemente questo gesto - fanno sapere dallo staff del sindaco Roberto Ragnedda - è uno sfregio al nostro patrimonio naturalistico". È lo stesso Ragnedda ad annunciare che il Comune "presenterà una denuncia contro ignoti per tentare di individuare il responsabile, o i responsabili, di questo gesto scellerato, che causa un danno ambientale e di immagine". Secondo il sindaco, "chi compie queste azioni non è un artista ma un delinquente, e va sanzionato senza riserve". Il Comune invita alla collaborazione chiunque sia in possesso di informazioni utili per scoprire l'autore del misfatto. È possibile scrivere a sindaco@comunearzachena.it o chiamare la polizia locale al +39078981111. (ANSA).