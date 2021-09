Nobel 2021 sarà assegnato nei Paesi dei vincitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - STOCCOLMA, 23 SET - Per il secondo anno consecutivo, i vincitori dei Premi Nobel per la scienza e la letteratura riceveranno i loro premi nei loro Paesi di residenza e non a Stoccolma, a causa della pandemia di Covid. Lo ha annunciato la Fondazione Nobel. Il Nobel per la pace, che viene di norma assegnato a Oslo, "resta aperta" questa possibilità. Una decisione sarà presa a metà ottobre. I vincitori dei Nobel vengono annunciati all'inizio di ottobre ma solitamente assegnati durante le cerimonie organizzate nelle due capitali scandinave il 10 dicembre, anniversario della morte del loro fondatore, Alfred Nobel (1833-1896). (ANSA).