Tornano Le Iene con 10 donne al fianco di Savino

Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud: sono queste le dieci donne che condurranno Le Iene a fianco di Nicola Savino e della Gialappàs Band, a partire da martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia1 Riparte la nuova stagione de Le Iene, giunta alla 25/a edizione con molte le novità dello show, una su tutte la conduzione femminile che quest’anno si moltiplica.

Da sempre infatti la trasmissione ha scelto di farsi guidare da donne, in passato cominciando con Simona Ventura e terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari, per citarne alcune.

In questa stagione si alterneranno, a fianco di Nicola Savino e della Gialappàs Band, queste dieci grandi donne che «sanno il fatto proprio» e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Sono state invitate ad essere loro stesse e hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni