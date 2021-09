Afghanistan: Usa varano deroghe a sanzioni per aiuti umanitari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 SET - Gli Stati Uniti hanno fissato alcune esenzioni alle sanzioni economiche imposte al governo dei talebani in Afghanistan, per consentire l'arrivo e la distribuzione degli aiuti umanitari. La prima deroga, spiega il dipartimento al Tesoro Usa, autorizza il governo americano, le organizzazioni non governative e alcune istituzioni internazionali a fornire assistenza sul fronte dei bisogni di base della popolazione. La seconda invece autorizza alcune transazioni legate all'export verso l'Afghanistan di prodotti agricoli, farmaci e attrezzature sanitarie. (ANSA).